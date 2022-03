vendredi 18 mars 2022 • 112 lectures • 0 commentaires

Du Reggae man, il a le côté révolutionnaire mais aussi le côté éclectique. Et ce bicéphalisme suinte dans son propos, comme dans sa musique. Ombre Zion est une voix qui ne perd pas sa voie. Au jeu des questions réponses avec Rewmi, il n'a pas fait la fine bouche, l'authenticité et la franchise étant son credo, il est revenu sur son parcours, son actualité et ses projets.

Ses compilations…

Le hip-hop m’a permis de me développer, de m’ouvrir à d’autres genres musicaux. Ça m’a permis de participer à pas mal de projets nationaux comme inter- nationaux, à des compilations avec des artistes de renom. Côté reggae, j’ai chanté avec de grands artistes jamaïcains et aussi j’ai eu des featuring avec des artistes d’ici. J’ai également participé au dernier album de Youssou Ndour, en tant que co-auteur d’un des titres. Quand j’ai vu mon nom affiché sur la liste des gens à remercier, ça m’a fait plaisir. Cela m’a rappelé quand, jeune drille, je reprenais ses chansons.

L’évolution du reggae au Sénégal

Le reggae sénégalais a du potentiel ! Nous avons tout ce qu’il faut, des musiciens, des artistes même s’ils ne sont pas nombreux, un public, entre autres. Le hic c’est que niveau promotion, ce n’est pas trop ça, il reste beaucoup à faire. On ne peut pas défendre une musique qui n’a pas de contenus, ils ne sont pas nombreux les artistes qui sortent des albums. Il faut aussi injecter beaucoup d’argent pour que la qualité soit là. Il n’y a que 2 voire 3 émissions reggae qui n’a pas une bonne diffusion. Il faut que nous continuions à nous battre, je suis d’avis que si ça ne marche pas ici, nous pouvons vendre notre musique ailleurs. Dernière- ment il y a eu le Festival MASA à Abid- jan, j’y ai joué et mon reggae a cartonné. Ce ne sont pas toutes les maisons de productions qui produisent les reggae mans, ils sont plus intéressés par d’autres styles de musique. Ce qu’il faudrait c’est continuer à se battre, sortir d’avantages de projets, défendre le reggae, soigner son image pour pas que les gens pensent uniquement que le reggae ce n’est qu’une question de dreadlocks. Les artistes reggae sont cool, clean, ils s’habillent bien, sentent bon, et de surcroît chantent bien et font passer des messages utiles à tous. Le reggae a un avenir !

Ses spectacles

Je ne joue plus souvent. Mais, des concerts, j’en ai fait des tonnes. Auparavant, chaque mois, je faisais au minimum 4 concerts. Et comme dit l’adage : « khare dafaye wessou mboté », autrement, il y a un âge pour tout. Là, ma vision c’est de conquérir l’international. De 2007 à 2019, je faisais des spectacles, je le faisais de temps à autres, juste pour vendre ou pour mon public qui veut me voir sur scène. Le constat est que depuis mon retour du Canada, il n’y avait que de petits restaurants et ces derniers ne proposaient pas un bon cachet, et l’autre constat est qu’ils cherchaient des artistes de variétés, Moi je n’en suis pas un. Je trouve ça un peu minimaliste par rapport à ce que je veux faire : conquérir le monde, remplir les grandes salles de New-York, Londres, France. Je n’accepterai pas de jouer pour des miettes, je ne prends que les bons cachets. Il faut que la donne change !