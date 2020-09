samedi 26 septembre 2020 • 73 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Pour Abdoul Mbaye, c'est une sorte de printemps sahélien qui est en train de se produire. il en a fait la déclaration ce samedi, après avoir été reçu par le khalife général des mourides avec les autres membres du Congrès de la renaissance démocratique.

«Nous avons demandé des prières pour le Sénégal, pour la réussite du Magal qui est l’un des événements importants du Sénégal. Mais également des prières pour l’ensemble de la sous-région.

Car on a bien l’impression qu’il y a une sorte de printemps sahélien, de l’Afrique de l’ouest qui semble se dessiner dans la mesure où les peuples sont en train de prendre conscience de la nécessité de réclamer et d’obtenir de leurs dirigeants une gouvernance allant dans le sens de leurs intérêts, plus de justice et avec de la dignité.

Nos dirigeants doivent être respectueux de leur parole. Mais donner l’image, à l’international, d’hommes et de femmes qui ne savent pas respecter leur parole, qui se dédisent, cela est une indignité qui, malheureusement se répercute sur l’ensemble des africains sur nous tous.

C’est pour l’ensemble de ces raisons là que nous avons considéré que des prières étaient nécessaires pour amener ces dirigeants à la raison, à respecter les engagements qu’ils ont pris, à respecter les constitutions qu’eux-mêmes ont initié et fait voter et les engagements qu’ils ont pris à l’égard de leur peuple.»