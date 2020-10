mercredi 21 octobre 2020 • 517 lectures • 1 commentaires

Le conseil d’administration et la direction de la Sodav dément fermement les propos qui leur ont été pretés par le journal "LII Quotidien" dans sa livraison du 21 Octobre.

En effet le quotidien relate que lors d’une réunion d’urgence présidée par la présidente du Conseil d’Administration, Ngoné Ndour aurait souligné que ‘’Ce n’est pas parce que mon frère (Ndlr : Youssou Ndour) a des problèmes avec le président de la République que la Sodav doit être auditée".

Dans un communiqué parvenu à la Rédaction d’ Igfm, le conseil d’Administration et la direction générale se disent en phase avec la demande du président Sall. Ils ‘’réaffirment leur position initiale qui n’a pas varié depuis le début de cette affaire et qui consiste à marquer toute leur disponibilité à faciliter cette mission d’évaluation institutionnelle et financière de la structure’’. Ils soulignent également que cet agissement est l'oeuvre de personnes malveillantes dont le seul but est de détruire la Sodav qui est l’un des fleurons de ce pays.

Ils informent également que la Sodav attend avec impatience cette mission d’évaluation ainsi que la mise sur pied de la commission de contrôle permanant.