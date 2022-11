dimanche 20 novembre 2022 • 79 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Mondial 2022 au Quatar: Nos artistes jouent très bien leur rôle de galvanisateurs à l'image de l'empereur de la musique sénégalaise moderne: Youssou Ndour.

Mes félicitations à notre Nelson Ndour National qui a jeté les bases du coup de sifflet gagnant.

Youssou Ndour est grand, Mais Nelson n'est pas petit.

Une voix sortie des méandres de la fraîcheur de l'atlantique aux contours des alizés maritimes qui nous parle déjà de demain , de l'avenir bien maitrisé de la musique sénégalaise moderne découlant de l'immortalité du génie vivant , plus qu'éternel: Youssou Ndour.

Merci beaucoup pour cet hymne du football rappelant la témérité royales du jolof, Cayor, et du fouta.



En effet Youssou Ndour hier avec l'exhibition de " On l'a fait" et Idrissa Diop aujourd'hui avec la sortie du single "Toupa Maros" ont donné le coup de fouet nécessaire aux lions de la teranga.

On l'a fait Youssou, Et on le fera avec les Toupa Maros.

Abdoulaye Mamadou Guissé

Président Omart Sénégal