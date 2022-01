lundi 10 janvier 2022 • 184 lectures • 0 commentaires

iGFM - Aliou Cissé, le coach des lions, a dit ce qu’il pensait du match de ses joueurs au terme de la rencontre face au Zimbabwé. Ci-dessous ses impressions.

«Ça a été un match difficile et disputé. Je voudrais féliciter le Zimbabwé qui n’a rien lâché, qui a été accrocheur. Mais je crois qu’on a eu des opportunités pour tuer le match. Nous ne l’avons pas fait. On a manqué de réalisme et d’efficacité.



La deuxième période a été beaucoup plus équilibrée. On n’a jamais abdiqué, et c’est dans la douleur qu’on a pu avoir ces trois points là. C’est salvateur parce que cette Can sera difficile, chaque match sera difficile, chaque équipe vient en étant prête et bien préparée. Nous sommes très heureux, nous la dédions à notre public sénégalais et à tous les camerounais qui aiment le Sénégal. »