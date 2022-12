samedi 3 décembre 2022 • 943 lectures • 0 commentaires

iGFM (DOHA) Présent en conférence de presse ce samedi à la place d'Aliou Cissé malade, Regis Bogaert, a déclaré que l'équipe du Sénégal sent la sérénité pour battre l'Angleterre, dimanche, lors du huitième de finale de la Coupe du monde "Qatar 2022".

"Le message est extrêmemen fort, c'est de croire que le Sénégal peut battre l'Angleterre, c'est notre objectif. Il faut travailler sur notre identité africaine, tirer le message de ce qu'on vit, l'équipe a grandi. Depuis qu'on est arrivé ici, on a perdu et gagné une finale. Cette maturité, les nations africaines doivent avoir l'ambition de se mesurer à tout le monde. Sur le terrain, se dire qu'on est capable de le faire", a déclaré le sélectionneur adjoint des Lions du Sénégal.



"On sent la sérénité dans le groupe. Je pense qu'il y a deux élements importants. Le coach a confiance et le 2e élément, il y a la capacité de nos joueurs de jouer dans les clubs importants. Cela fait qu'ils gagnent rapidement en maturité et quand un groupe vit bien, il y a cette force.



Il n' y a que six garçons qui ont joué la coupe du monde 2018 et bon nombre ont gagné a coupe d'Afrique. On a beaucoup travaillé sur l'évolution des scénarios des matchs. On a aussi un groupe capable de vivre l'évolution d'un scénario. Au niveau de la concentration, on a suffisamment d'expérience, on peut aussi perdre à cause de la fatigue. Mais, on a aussi envie de montrer qu'on est capable de basculer les choses dans les 15 dernières minutes. Ils (joueurs) sortiront grandis de cette aventure."