iGFM - (Dakar) La sortie du procureur de la République n’a fait qu’attiser le courroux de la Famille de François Mancabou. L'avocat de la famille a, lui, jugé inacceptable ladite sortie.

«Nous nous attendions à ce que le procureur fasse preuve de responsabilité et d’impartialité. Mais à l’entendre, on sent qu’il cherche à écarter derechef toute responsabilité des forces de défense et de sécurité dans la mort de François Mancabou. Et nous trouvons cela injuste, inacceptable.», a martelé Me Amadou Diallo.



Car pour la robe noire, le maître des pourquites, Ammady Diouf, dans sa position de procureur et d’avocat de la société, il doit chercher, lorsqu’il y a mort d’homme, de faire en sorte que les responsabilités soient situées.



«Mais quand il charge François Mancabou alors qu’il n’est plus là pour se défendre, en prétendant qu’il a cherché personnellement à se donner la mort, sous le regard passif des agents de police, cela dans le cadre d’une détention dans les locaux de la police, je trouve cela extrêmement grave», regrette la robe noire.