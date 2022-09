vendredi 9 septembre 2022 • 61 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le président du Casa Sports, Seydou Sané, a lancé les hostilité, à 48h du match Casa Sports-JS Kabylie, à Thiès, comptant pour le premier tour des préliminaires de la Ligue africaine des Champions.

"Le Casa retrouve la scène africaine. Les enjeux sont énormes. Nous demandons d'abord la mobilisation de tout le monde. Et au moment où je vous parle, nous sommes très satisfaits de ce qui est en train de se faire."



"On n'a pas droit à l'erreur"



"Maintenant, j'avais dit il y a quelques semaines que nous n'allons pas en tourisme. Nous compter aller le plus loin possible. On n'a pas le droit à l'erreur. L'équipe nationale est la vitrine du football. Là, c'est le Casa qui représente le Sénégal en Ligue des Champions. Donc nous devons nous battre. Il faut y aller avec cette forte mobilisation des supporters. Marquer l'histoire, c'est ce que nous voulons."



"Faire mieux qu'il y a dix ans"



"Nous comptons faire mieux que ce que nous avions fait il y a dix ans. Les joueurs sont motivés. Il y a un seul absent (Lamine Jarju). Tout le groupe est à Thiès. Nous avons une bonne préparation en Gambie et aussi joué un match amical contre le Jaraaf pour préparer la JS Kabylie que nous respectons. C'est un grand club. Mais le Casa est aussi est un grand club, donc nous devons ganer et aller plus loin. On va chanter, danser et gagner."

