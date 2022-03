One Lyrical et Leyna dévoilent leur « Lune de miel »

mardi 15 mars 2022 • 221 lectures • 0 commentaires

People 3 heures Taille

PUBLICITÉ

iGFM – (Dakar) Leur couple fait partie des plus appréciés dans le monde du showbiz. One Lyrical et sa femme Leyna forment un duo glam. Les deux artistes viennent de sortir leur premier titre.



PUBLICITÉ

Cet article a été ouvert 221 fois.

Publié par Mame Fama GUEYE editor