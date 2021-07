lundi 5 juillet 2021 • 1229 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) La légion de la gendarmerie ouest a conduit une vaste opération de sécurisation dans le quartier flottant dit « Cité imbécile» secteur de Hann-Colobane, dans la matinée du samedi 03 juillet 2021, entre 06 heures et 11 heures du matin.

Cette opération est inscrite dans les mesures

d’urgence attendues des unités par le nouveau Haut commandant de la gendarmerie nationale, conformément à son ordre du jour numéro 1 prononcé le 1 er juillet dernier, à l’occasion de sa cérémonie d’installation officielle : marquer l’action de la gendarmerie dans la lutte contre la grande criminalité sous toutes ses formes, et garantir une meilleure sécurité aux populations sur l’étendue du territoire national.



Près de 450 gendarmes relevant des unités de la légion de gendarmerie ouest ont été engagés dans cette opération d’assainissement dont l’objectif était de mettre un terme au trafic de chanvre indien, à la prostitution illégale et aux vols de biens régulièrement dénoncés dans ce quartier

périphérique de la capitale. D’autres forces spécialisées de la gendarmerie ont participé à cette opération. Il s’agit de la Légion de gendarmerie d’intervention (Lgi), du Groupement d’intervention de la gendarmerie nationale (Gign), du Groupe cynophile de la gendarmerie (Cynogroupe) et du Groupe de lutte antidrogue (Glad) de la gendarmerie.



Au bilan, près de 2071 personnes de diverses nationalités dont 115 femmes ont été interpellées dont 03 individus arrêtés pour recel; 16 personnes arrêtées pour détention et port d’armes blanches et 09 personnes arrêtées pour détention et usage de chanvre indien.

Un lot important de matériels d’effraction et 22 cornets de chancre indien ont été saisis, en plus de rouleaux de câbles électriques trouvés sur place, et identifiés comme propriété probable du Train express Rapide (Ter) et ou de la Senelec.

4 200 000 Fcfa ont été perçus au titre des amendes forfaitaires.