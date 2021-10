samedi 2 octobre 2021 • 262 lectures • 0 commentaires

Votre météo Météo du samedi 02/10/21 à 12h00 au dimanche 03/10/21 à 12h00

Au courant de cet après-midi, des orages accompagnés de pluies d’intensités variables intéresseront surtout le Centre- ouest et le Sud-ouest du territoire.



A partir de la soirée, d’autres activités pluvio-orageuses pourraient intéresser localement les localités proches de la côte (Dakar, Mbour, Saint-Louis...) et le Nord, en raison de l’instabilité atmosphérique qui persiste sur ces parties du pays.



La chaleur humide se maintiendra sur l’ensemble du territoire avec les températures maximales journalières qui oscilleront entre 30° et 39°C par endroits.