mercredi 15 septembre 2021

iGFM- Durant les prochaines heures des activités pluvio-orageuses sont attendues sur la partie Sud-est du pays notamment à Kédougou.

Toutefois, des risques de pluies faibles seront notés dans les localités Sud-ouest, Centre Sud et sur Bakel.



Ailleurs, le ciel sera passagèrement nuageux à ensoleillé. Le temps chaud sera sensible sur l’ensemble du territoire notamment dans les zones Centre, Nord et Est où les températures maximales journalières évolueront entre 36°C et 40°C.



Les visibilités seront généralement bonnes. Les vents seront de secteur Ouest à Sud-ouest et d’intensité faible à modérée.



Les conditions météorologiques en mer seront stables sur les côtes sénégalaises durant la période de validité du bulletin.