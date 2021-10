Orages, vents, chaleur... La Météo (ANACIM)

iGFM- Météo du mardi 05/10/21 à 12h00 au mercredi 06/10/21 à 12h00: Au cours de cet après-midi et nuit, des orages et pluies faibles à modérées sont prévus sur les localités Sud, Centre-sud (le Saloum) et Est (Bakel, Tamba) du territoire.

Sur le reste du pays, le temps sera stable malgré une forte couverture nuageuse par endroits.

La sensation de chaleur 🥵 restera marquée sur le territoire surtout dans les régions Centre et Nord-est (Podor, Matam, Linguère) où les maxima de températures oscilleront entre 34 et 42°C.



Les visibilités resteront globalement bonnes. Les vents, d’intensité faible à modérée, seront de secteur Nord-ouest à Ouest sur tout le pays.



Les conditions météorologiques en mer resteront favorables à la navigation maritime et à la pêche artisanale.

