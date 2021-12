mardi 14 décembre 2021 • 723 lectures • 1 commentaires

iGFM - ( Dakar) L’opérateur de téléphonie Orange va présenter la 5G ce mardi à Saly.

Orange vient d’en faire l’annonce sur ses plateformes numériques. L’opérateur de téléphonie va présenter, ce mardi, la 5G à Mbour. «Nous sommes aujourd’hui à Saly pour vous présenter la 5G. Suivez le live sur nos pages pour découvrir avec nous les possibilités infinies qu’offre le futur», a indiqué l’opérateur leader.



Pour rappel, la semaine dernière, l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes avait annoncé une pénalité de plus de 16 milliards de francs Cfa suite aux manquement notés dans la qualité du service offert. Ses concurrents aussi, Free et Expresso ont fait l’objet de pénalité, eux aussi.