iGFM (Dakar) Le Sénégal souhaite abriter l'édition 2027 de la Coupe d'Afrique des Nations de football. La Fédération sénégalaise a d'ailleurs envoyé son dossier dans le bureau de la Confédération Africaine de Football (CAF).

C'est ce qu'on appelle une nation de plus si le Sénégal venait à déposer officiellement sa candidature, après l’Algérie, le Botswana, l’Egypte, le trio composé du Kenya, de l’Ouganda et de la Tanzanie, qui briguent une co-organisation. Il s'agirait alors du septième pays candidat à l'organisation de l'édition 2027 de la Coupe d'Afrique des Nations de football.



Pour l'heure, un seul stade répond aux normes



Même si la volonté est là, il faut oser le dire. En effet, le Sénégal dispose d'un seul stade qui répond aux normes internationales. Il s'agit du stade qui porte le nom de l'ancien président sénégalais, Abdoulaye Wade. Cette enceinte de 50.000 places a été inaugurée en février 2022, quelques jours seulement après le sacre des Lions du Sénégal à Yaoundé. C'est d'ailleurs là où reçoivent les champions d'Afrique. L'inquiétude se trouve donc à ce niveau puisque les rumeurs vont bon train au sujet de l'édition 2027 de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce, depuis l'annonce faite par les autorités sportives (Fédération et ministère des sports) sur une éventuelle candidature du Sénégal pour 2027. On se souvient du Cameroun qui avait vu la CAN 2019 qu'il devait abriter, attribuée à l'Egypte à cause du retard sur les infrastructures.







Léopold Senghor livré dans 21 mois, incertitude autour des stades de Saint-Louis, Ziguinchor...



Lancés en juin 2022, les travaux de transformation du stade Léopold Sédar Senghor suivent leur cours. En février dernier, Yankhoba DIATTARA qui était ministre des Sports encore, avait effectué une visite sur les lieux. À l'issue de sa visite, il avait fait savoir que les délais qui étaient fixés à 32 mois sont réduits à 24. Ce qui veut donc dire que si on enlève les trois mois écoulés (entre février et mai), il reste 21 pour que ce stade de 60.000 places soit livré. L'enceinte emblématique qui a été construite pour la Coupe d'Afrique des Nations 92, accueillait les matchs de l'équipe A depuis son ouverture en 1985. Certes, sa transformation est motivée par les Jeux Olympiques de la Jeunesse qui se dérouleront à Dakar en 2026, mais elle viendra renforcer le dossier de candidature du Sénégal pour la CAN 2027 soit un an après les JOJ.



Mais le hic est que si le stade Léopold est en transformation, ce n'est pas le cas pour Aline Sitoé Diatta (Ziguinchor), Me Babacar Sèye (Saint-Louis), Lamine Gueye (Kaolack), Demba Diop (stade fédéral, Dakar) et Lat Dior (Thiès) qui n'aura pas besoin de grands travaux pour sa réfection pusqu'il abritait déjà les matchs des Lions avant l'inauguration du stade Abdouaye Wade. Pourtant, l'ex-ministre des Sports, Diatara, avait annoncé le début des travaux de plusieurs stades afin de postuler pour l'organisation de la CAN 2027. Malgré tout, les rumeurs vont bon train au sujet de la CAN 2027 au Sénégal.







Une visite d'inspection de la CAF prévue entre juin et juillet



Pour en savoir un peu plus, la Confédération Africaine de football (CAF) a décidé d'organiser des visites d'inspection dans les différents pays officiellement candidats à l'organisation de la CAN 2027. Et si la candidature sénégalaise arrive à être officialisée, l'instance du football africain enverra des inspecteurs pour des visites qui lui permettront de savoir si réellement le Sénégal pourra abriter cette édition prévue dans quatre ans. Ces visites sont prévues du 1er juin au 15 juillet 2023.







Pour rappel, ce 23 mai 2023 est la date limite à laquelle les associations membres doivent soumettre leur candidature finale, y compris tous les documents de candidature et d'accueil (accord cadre, accord avec les villes hôtes, garanties gouvernementales, etc.), qui doivent être dûment signés.



Si la CAF accepte la candidature du Sénégal, la première visite de ses inspecteurs aura lieu, dans les prochaines semaines. La course contre la montre est lancée.



