iGFM (Dakar) Le président de la République de RD Congo, Félix Tshisekedi, a annoncé ses ambitions pour la CAN 2029. C'est lors d’une rencontre avec la presse, ce jeudi.

Jeudi, Félix Tshisekedi était de passage sur la chaine nationale à l’occasion d’un briefing presse spécial. L’occasion pour le dirigeant de 60 ans de justifier le maintien à son poste du Premier ministre Sama Lukonde qui avait pourtant démissionné l’avant-veille pour éviter un cumul de mandats. Le numéro un congolais en a profité pour évoquer quelques points chauds, dont le volet sportif, marqué par le récent parcours des Léopards à la CAN 2023, achevé par une quatrième place, soit leur meilleure performance depuis 2015.



"J'ambitionne d’organiser la CAN 2029 en RDC"



Sur cette lancée, Tshisekedi a exprimé son intention d’accueillir la CAN 2029 sur le sol congolais. “Je ne voulais pas le dire maintenant. Mais, je le partage quand-même avec nos compatriotes. J'ambitionne d’organiser la CAN 2029 en RDC. Je sais que ce n'est pas facile, mais nous allons étudier cette éventualité avec mes collaborateurs ainsi que le ministère des Finances et voir comment le faire. Si nous avons remporté haut la main l'organisation des jeux de la Francophonie (juillet-août 2023, ndlr), on peut aussi organiser la CAN”, a-t-il lancé.



Le chef d’État, réélu pour un second mandat fin décembre, a par ailleurs salué le geste de l’attaquant Héritier Luvumbu. Pour rappel, ce dernier est rentré au pays la semaine dernière après avoir été écarté par le club rwandais de Rayon Sports pour sa célébration en hommage aux victimes de la guerre dans l’Est-RDC. Tshisekedi a indiqué pousser pour que l’attaquant rebondisse dans le championnat domestique. “J’ai demandé au président de l’AS Vclub de prendre ce joueur dans son effectif, a-t-il confié. Je tiens à le voir bientôt pour le remercier vivement au nom de la Nation.”



