Mondial féminin 2023 : le Japon se désiste

iGFM-(-Dakar) Candidat à l’organisation de la Coupe du monde 2023, le Japon s’est finalement désisté ce lundi.

Cela se jouera donc entre le duo Australie – Nouvelle-Zélande et la Colombie. Après le désistement du Brésil, début juin, c’est au tour du Japon de retirer sa candidature pour organiser la Coupe du monde 2023, comme annoncé ce lundi dans un communiqué. Il ne reste plus que deux candidatures alors que la FIFA doit désigner le pays hôte ce jeudi.

L’association Australie – Nouvelle-Zélande fait office de favorite pour obtenir l’organisation du Mondial. La candidature colombienne a reçu la note la plus basse (2,8) des trois dossiers présentés, derrière la candidature commune de l’Australie et la Nouvelle-Zélande (4,1), et celle du Japon (3,9).