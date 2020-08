Ouattara investi dans un stade plein, en pleine épidémie… «Rien ne m’empêche d’être candidat»

iGFM – (Dakar) Alassane Ouattara a été investi candidat du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) pour la future présidentielle ivoirienne. En pleine période de la covid-19, où le pays a connu 17249 dont 2526 cas actuellement actifs, le président sortant ivoirien a rempli le stade Félix-Houphouët-Boigny de monde.

«Tous les observateurs de bonne foi savent qu’étant dans la 3e République, rien ne m’empêche d’être candidat. C’est le cas pour mes prédécesseurs s’ils remplissent toutes les conditions. Ce droit, j’avais décidé de ne pas l’exercer, pour passer la main à une nouvelle génération», a-t-il indiqué.

Ouattara dit même à ses partisans, que cette candidature est un sacrifice pour lui : «Après le décès d’Amadou, vous m’avez demandé de revenir sur ma décision de ne pas être candidat à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020. Après mûres réflexions, j’ai décidé, en mon âme et conscience et par devoir citoyen, de répondre favorablement à votre appel. Cette décision, qui est un sacrifice pour moi, je l’ai prise pour vous chères militantes, chers militants et pour tous nos compatriotes.»

