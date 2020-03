Ouattara se confie: «J’aurais pu manipuler les textes…»

iGFM (Dakar) – Le Président Alassane Ouattara a décidé de ne pas présenter sa candidature pour la future présidentielle ivoirienne. Une décision saluée par l’opinion. Plusieurs semaine après son annonce, il s’est expliqué sur les raisons de son choix.

«C’est une décision prise de longue date, notamment depuis l’adoption de la Constitution de 2016, et j’ai eu l’occasion de l’annoncer à plusieurs reprises. Dix ans au pouvoir, cela suffit largement. Et j’ai pour habitude de respecter mes engagements», a-t-il confié à nos confrères de jeune Afrique. «J’aurais pu manipuler les textes, mais ce n’est pas ma manière de faire de la politique», jure-t-il.

Le président ivoirien ne nie cependant pas qu’il a eu une période d’hésitation: «C’est vrai que j’ai eu quelques appréhensions en 2017, avec les mutineries qui ont ébranlé tout le monde, y compris moi-même. Je me suis dit : ‘‘Si nous n’arrivons pas à rétablir la sécurité, est-ce que ce serait dans l’intérêt de mon pays de partir ?’’ Mais, depuis 2018, nous avons remis les choses en place, le niveau de sécurité est maintenant satisfaisant, les forces de défense et de sécurité sont vraiment professionnelles et républicaines. Par conséquent, il n’y a plus de raison de douter de l’avenir et de la stabilité du pays.»