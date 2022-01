mercredi 26 janvier 2022 • 80 lectures • 0 commentaires

Un touriste saoudien a été piétiné à mort par un éléphant lors d'un safari dans un parc national en Ouganda, a indiqué mercredi un responsable de la faune sauvage.

L'incident s'est produit mardi au parc national de Murchison Falls lorsque l'homme a quitté le véhicule à bord duquel il voyageait avec des amis, selon un communiqué du porte-parole de l'autorité ougandaise de la faune sauvage, Bashir Hangi.



"L'éléphant a chargé dans sa direction et l'a tué sur place", a précisé M. Hangi.



Les responsables du parc ont précisé que la police allait enquêter sur la mort du saoudien, nommé Ayman Sayed Elshahany, et réexaminer leurs protocoles de sécurité afin "d'empêcher que de tels incidents ne se reproduisent".



D'autres attaques d'animaux sauvages ont eu lieu par le passé dans ce pays d'Afrique de l'est. En 2018, un léopard y avait tué le fils de trois ans d'une des gardes d'un autre parc, dans l'ouest.

© Agence France-Presse