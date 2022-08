mercredi 17 août 2022 • 403 lectures • 2 commentaires

Le cumul des mandats suscite le débat ces temps-ci suite à l'élection législatives. En effet, certains maires ont gagné leur chaise à l’Assemblée nationale. Pour Serigne Mbacké Ndiaye, ‘’ il y’a un cumul de mandats nécessaires’’ et précise.

‘’Le débat autour du cumul de mandats est encore lancé, dans le camp de l' opposition surtout qui est ainsi rattrapée par ses promesses électoralistes incohérentes. En effet s’il y a un cumul de mandats nécessaires et souhaite c’est bien celui de Maire et de Député. En effet le Maire n’est pas tenu d’être à son bureau tous les jours de 8h à 18h, d' ailleurs presque aucun Maire ne le fait. Le Député quant à lui à deux sessions ordinaires. Ensuite les questions qui concernent le fonctionnement des mairies sont discutées et réglées à l’Assemblée. Enfin c’est à l’Assemblée que les maires qui sont également députés discutent avec les Ministre, même en off, pour régler les problèmes de leurs communes. Alors sans démagogie aucune, ce cumul est souhaité parce que nécessaire et utile’’ ; lit-on sur sa page facebook.