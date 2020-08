Oumar Faye : « Le Dr Thior est une taupe de l’Oms… »

iGFM – (Dakar) Le président de Leral Askan-Wi, Oumar Faye est l’invité de votre émission « 13 Mn pour convaincre ». Il revient sur les dernières mesures prises par le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye dans le cadre de la gestion de la Covid-19. Sur ce chapitre, le président de Leral Askan-Wi accuse le Dr Moussa Thior, spécialiste en santé publique et ex-coordonnateur du programme de lutte contre le paludisme d’être une taupe de l’Organisation mondiale de la Santé (Oms) et il serait à l’origine de ce que le Sénégal est en train de vivre avec une explosion des cas. Car, c’est lui qui avait demandé aux autorités de laisser le virus circuler et de lever certaines mesures notamment l’état d’urgence.

Oumar Faye aborde également l’appel au boycott de certains produits de « Orange sénégal». Ce qui pour lui, constitue un risque de manque à gagner énorme pour l’Etat du Sénégal et des milliers de sénégalais. Parce que, dit-il, l’actionnariat d’Orange Sénégal est détenu à 62% par des Sénégalais ( l’état du Sénégal et les Sénégalais actionnaires).

Harouna FALL

Images: Cheikh Sarr13mn