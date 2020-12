dimanche 13 décembre 2020 • 262 lectures • 0 commentaires

Va-t-on vers la suppression de la ville de Dakar ? Oumar Guèye serait tenté de répondre par l’affirmatif. Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires, qui était l’invité du Jury Du Dimanche (JDD), sur Iradio et iTv, note que ’’la ville de Dakar, tout comme les 4 autres villes (Pikine, Guédiawaye, Rufisque et Thiès) n’ont pas leur raison d’être’’.

Selon le ministre, le Code général des collectivités territoriales ne reconnaît pas de ville. La commune et le département sont les deux seules entités qui existent dans ce code. ’’ La situation de Dakar est hybride. Logiquement, si l’on s’en tient au Code général des collectivités territoriales, il y aura un département : Dakar et ses 19 communes. La ville n’a pas sa raison d’être. On ne peut être en même temps département et commune. Aujourd’hui, nous devons nous conformer au code. C’est à dire, l’existence de deux entités que sont le département et la commune », a-t-il signalé.

Interpellé sur la tenue des élections locales, le ministre Oumar Guèye estime que ce sont ces anomalies qui doivent être corrigées avant son organisation. Pour lui, le retard sur la tenue de ces joutes électorales est du à un certain nombre de points que les acteurs doivent finaliser. ’’ Depuis que le Sénégal existe, les élections locales ne se sont jamais tenues à bonne date. Je ne dis pas que c’est une bonne ou mauvaise chose. Mais, dans le contexte particulier que nous sommes, on doit finaliser un certain nombre de choses. Il y a le dialogue politique qui est en train de se dérouler », explique le ministre. Qui poursuit : ’’Nous sommes aussi dans un contexte d’Acte 3 de la décentralisation. Cette dernière a comme le postulat d’organiser le Sénégal en territoires viables, compétitifs et porteurs de développement durable. Nous devons évaluer cet acte 3 avant d’aller à sa seconde phase ».

Emedia