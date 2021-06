dimanche 6 juin 2021 • 349 lectures • 0 commentaires

People 1 jour Taille

iGFM – (Dakar) Après avoir lancé sa chanson Xarebi ak coronavirus pour la sensibilisation contre le Covid-19, le chanteur sénégalais Oumar Ndiaye Xosluman, basé au Canada, vient de sortir un album international intitulé Soutoura.

En collaboration avec le célèbre guitariste Smokey Hormel, Oumar Ndiaye Xosluman a débuté en 2017 dans un spectacle à Issyra gallery, un club de musique situé dans la ville de Hoboken, dans l’Etat du New Jersey. Toutefois, Smokey, très connu aux Etats-Unis et qui a collaboré dans les albums de grandes vedettes américaines comme Beck, Norah Jones, Neil Diamonds, Tom Waits, a été séduit par la musique de Oumar Ndiaye. Il a ainsi entrepris de le produire avec son label basé à New York (Afrosamba).



Soutoura, l’album de 10 titres, a été enregistré au studio réservoir situé au coeur de Manhattan, dont le premier propriétaire fut le légendaire pianiste Herbie Hancock, renseigne le communiqué parvenu au journal « Le quotidien ». En effet, ce chanteur Sénégalais qui s’est «exilé» au Canada s’est inspiré des rythmes du sud du Sénégal comme le «koumpo».



Son style musical est acoustique, avec un air de tradimoderne. «La chanson Fouta et Dem nous renvoie aux contrées de la musique halpulaar », indique l’artiste dans le communiqué.



Toujours dans la musique, Oumar Ndiaye revient dans cet album (Dem, Marème, Fouta, Adouna, Africa) avec un style musical si particulier à lui, avec un mélange de différents rythmes du pays. Par conséquent, l’album, sorti depuis le 7 mai 2021, est aussi disponible sur le site de téléchargement Bandcamp, note le communiqué.