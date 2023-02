vendredi 3 février 2023 • 40 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Une chanson dans laquelle, une voix qui s'apparente à celle du chanteur Oumar Pène, chantant le leader de Pastef, Ousmane Sonko est devenue virale sur la toile. Après recoupements, il nous revient qu'il s'agit d'un Fake News. Du moins à en croire, Guissé Pène, frère du chanteur, qui a fait un post à ce sujet. Voici l'intégralité de ce post.

"Le paroxysme de la connerie.

Faire porter cette réadaptation à Omar Pene relève non seulement de malhonnêteté mais aussi de maladresse caractérisée.

Quand un artiste ou un producteur ne sait pas que du seul fait de sa création, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre d’un droit de propriété exclusif et opposable à tous, composé du droit moral (lui-même comprenant les droits de divulgation, retrait, droit à la paternité et au respect de l’intégrité de l’œuvre et du droit patrimonial (lui-même comprenant les droits de reproduction, représentation et droit de suite) ça devient très grave et toutes les mesures seront prises pour rétablir ce droit d'utilisation des œuvres d'autrui sans autorisation.



L'auteur de cette adaptation est paraît il un certain Pene 2 mais les internautes s'amusent à l'attribuer à Omar Pene (avec pour illustration sa photo) qui de toute sa vie n'a jamais exprimé sur quelque support que ce soit ses convictions ou affinités politico-politiciennes même s'il en a.

Qui connaît Omar sait qu'il est un chanteur qui parle des problèmes de la vie et de la société.

Chacun a le droit de chanter ou de faire l'éloge de qui que ce soit, autant mr Ousmane Sonko ou autre ont dans leurs parcours fait de quoi se faire chanter les éloges mais la liberté n'inclut pas le droit".