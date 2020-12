lundi 7 décembre 2020 • 707 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) A l’hémicycle hier, Oumar Sarr a fait l’objet de véhémentes critiques de la part de députés membres de l’opposition. Et surtout, ceux du parti démocratique sénégalais. Mais, l’actuel ministre des mines a répliqué.

L’ancien responsable du parti démocratique sénégalais a précisé qu’il n’a «trahi personne». Mieux, il indique que s’il avait pris part au dialogue nationale, ce n'était que dans un seul objectif: faire libérer Karim Wade. «La première fois que je suis allé au dialogue nationale c’était pour faire en sorte que Karim soit libéré. La première fois que je suis allé voir Macky depuis qu’il fut président, c’était pour la libération de Karim», a indiqué Oumar Sarr.

Et de révéler : «Quand je suis allé plaider pour Karim au Dialogue, un mois plus tard il a été libéré. Et personne ne m’avait mandaté. Même Abdoulaye Wade ne le savait pas. Seul Karim était au courant. Et Karim m’avait dit de ne pas l’ébruiter et que son papa ne l’apprenne pas.» Le nouveau ministre des Mines était à l'hémicycle où il défendait le budget de son département.