Oumar Sarr, Intendant du lycée de Ouakam – « Mme le Proviseur Marième Bâ Fall martyrise tout le monde… »

iGFM – (Dakar) L’intendant du Lycée de Ouakam, Oumar Sarr, dans cet entretien accordé lundi à IGFM, revient sur les traitements jugés inhumains et inconcevables que la nouvelle proviseur dudit lycée fait subir au personnel enseignant, administratif et non administratif depuis sa prise de fonction le 1er octobre 2019. « Depuis son arrivée son administration est martyrisée. Le personnel est renvoyé de gauche à droite sans aucune loi. Et le ministre de l’Education nationale à travers l’IA (l’inspection d’académie) est restée inerte par rapport à la situation. Comment une dame peut fouler aux pieds les règles élémentaires de gestion pour forcer à mettre en place sa propre administration. Elle a fait quitter le comptable-matière, renvoyer le personnel subalterne, convoquer les parents d’élèves à l’IA et les profs d’EPS à la gendarmerie. Elle a des complices à l’IA, en l’occurrence Mme Penda Wane Bâ et au ministère, le premier conseiller, M. Ngary Faye, qui la couvrent dans ses agissements » a dénoncé M. Sarr, très amer dans cet entretien. Nos tentatives d’entrer en contact avec Mme le Proviseur sont restées vaines. Nos colonnes lui sont entièrement ouvertes.

IGFM