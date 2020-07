Oumar Youm donne des nouvelles du TER 

iGFM – (Dakar) – « Nous avons quelques soucis avec la finition des gares, haltes et signalisations qui sont à 75%, en octobre, les essais du train vont démarrer »,a révélé le ministre des infrastructures, des transports terrestres, sur le plateau de la RTS,

« les travaux globaux sont à 95% de finition et les essais sont prévus en octobre. Un nouveau planning réaliste sera fait en fin juillet et en octobre, nous pourrons donner une date précise de mise en service commercial du TER. La pandémie a malheureusement impacté les travaux et retardé certains aspects du chantier. Contrairement aux informations distillées çà et là, le TER ne coûte pas 1000 milliards », a annoncé Oumar Youm.

IGFM