Oumar Youm: « Les mesures seront appliquées à la lettre »

iGFM-(Dakar) Le Ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Oumar Youm estime que les mesures prises par le Chef de l’Etat pour endiguer la propagation du Covid-19 au Sénégal, sont parfaitement adaptées aux circonstances.

Il a également affirmé que, les autorités et les acteurs du secteur du transport ne vont ménager aucun effort pour faire appliquer les mesures prises par le chef de l’Etat en ce qui concerne la suspension du transport inter-urbain.

Pour rappel, le chef de l’État a instruit le Ministre en charge des Transports, en rapport avec les Ministres de l’Intérieur et des Forces Armées d’urgence de l’imiter, et au besoin de suspendre et au besoin le transport de voyageurs de région à région.

A noter que 71 patients sont sous traitements au Sénégal. 8 sont guéris.

Birame NDOUR