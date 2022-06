lundi 27 juin 2022 • 367 lectures • 1 commentaires

Actualité

«Il y en a qui dissertent sur des sujets qu'ils ne maitrisent pas, et qui ne prennent pas la précaution de demander. C'est le cas de Barthélémy Diaz qui, lors d'une émission télé, a carrément offensé la forte communauté musulmane du Sénégal par des propos aussi blasphématoires», s’est vertement attaqué le leader de Manko Wattu Sénégal au maire de Dakar, Barthelemy Diaz.

Ousmane Faye estime: '' il est temps que les Sénégalais se rendent compte du caractère dangereux de Barthelemy Diaz et de ses acolytes qui sont dans l'opposition. Tout le monde constate que depuis un certain temps, ils se distinguent par des insultes et n'épargnent pas la croyance des Sénégalais. Ils pensent que seule la rébellion dans leur comportement et dans leur propos peut leur permettre d’arriver à leur fin. Les Sénégalais sont avertis et, pour plus de paix et de stabilité, ils doivent les écarter de toutes les compétitions politiques ''.

Pour le leader de MWS, Barthélémy Diaz «a gravement fauté et cela devrait faire réagir toutes les sensibilités de ce pays, notamment les organisations des associations religieuses, ou Samm Jikko Yi, qui doivent lui demander des excuses publiques».

«Ç’aurait été dans un autre pays, l'irréparable pourrait se produire. Nous musulmans, nous savons parfaitement l'importance du Coran dans notre vie d'ici bas et dans l'au-delà. Qu'un ignare comme lui Barthélémy tienne des propos qui touchent à notre croyance suffit pour que les Sénégalais dans leur globalité lui retirent son statut de maire de la capitale d'un pays à 95% de musulmans. Il vient ainsi de prouver son incapacité, en tant que candidat à la députation qui doit être durement sanctionné, à représenter le plus petit citoyen à l'Assemblée nationale'', dit Ousmane Faye



Mais, se réjouit-il, «heureusement que le Président Macky Sall sauve la face pour avoir été adoubé à Tivaoune. ''le Khalife général et la famille de Mame Seydil Hajji Malick Sy dont on fête le centenaire de sa disparition, lui ont déroulé le tapis rouge. ''Cela suffit amplement comme message, comme quoi c'est des personnes valeureuses qui ont salué le comportement de respect, de tolérance et de pondération du chef de l'État'', a dit Ousmane Faye lors d'une rencontre avec des compatriotes à Levallois-Perret en banlieue parisienne.