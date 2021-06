vendredi 11 juin 2021 • 410 lectures • 1 commentaires

Vidéo 1 heure Taille

iGFM-(Dakar) La grande manifestation organisée par le Mouvement pour la Défense de la Démocratie a servi de tribune, ce jeudi, au leader de Pastef Ousmane Sonko pour faire une annonce de taille sur son mandat député.

«J’ai été élu en juillet 2017 et en Juillet 2022, je ne serais plus député dans ce pays. Je promets de rendre la clé de la voiture que l’Assemblée nationale m’avait donnée et de renoncer également à tous les privilèges. J’ai été élu pour un mandat de 5 ans et non 7 ans», a déclaré Ousmane Sonko qui soupçonne une tentative de chamboulement du calendrier républicain.

Ousmane Sonko a également profité de la manifestation pour rassurer le maire de Mermoz Sacré Cœur, Bathélemy Dias, qui a soupçonné une tentative de musèlement orchestrée par le régime qui voudrait envoyer le leader de Pastef en prison avant le mois de septembre prochain.

« Même 100 Macky Sall ne peuvent pas empêcher ma candidature à la prochaine élection présidentiel de 2024», martèle-t-il.