iGFM (Dakar) Le Premier Ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, a listé les priorités du nouveau gouvernement annoncé, ce vendredi.

Un gouvernement composé de 25 ministres et 5 secrétaire d’Etat a été formé vendredi, a annoncé le Secrétaire général de la Présidence de la République, Oumar Samba Ba. A ses côtés, le première ministre, Ousmane sonko, qui a évoqué un gouvernement de résultats, a listé les orientations de cette nouvelle équipe gouvernementale.



-Jeunesse, éducation, formation, emploi de jeunes, lutte contre la vie chère, amélioration du pouvoir d'achat



-Réduction des comptes, souveraineté économique, exploitation des ressources, bonne gouvernance, consolidation de l'unité nationale, le renforcement de la sécurité...

"C’est un gouvernement de rassemblement cohérent et rationalisé en termes de ministères. C’est aussi un gouvernement de proximité, d’innovation et d’efficacité exclusivement au service du bien être primordial des Sénégalais’’, a dit Ousmane Sonko.



Et monsieur Ba de conclure. ‘’C’est une équipe gouvernementale conforme à notre projet pour le Sénégal. C’est un gouvernement qui incarne le projet d’une transformation systémique".