dimanche 4 avril 2021 • 297 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) "Un Peuple - Un But - Une Foi, 4 Avril 2021, l’occasion nous est encore offerte, par la Grâce de Dieu, de renouveler nos vœux à la Nation entière ainsi que nos prières pour un Sénégal de Paix, de Justice, de Cohésion, de Progrès, mais surtout, de SOUVERAINETÉ.

Nous rendons un vibrant hommage à tout le peuple sénégalais. Mention spéciale à nos forces de défense et de sécurité et nos anciens combattants, protecteurs infatigables de notre nation et garants de notre sécurité individuelle et collective.

Saluons enfin la mémoire des victimes des tristes événements récents que nos prières et notre compassion accompagneront pour toujours. Nous ne les oublierons jamais !

Bonne fête nationale!

Vive la Patrie ! "

