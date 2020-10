mercredi 28 octobre 2020 • 84 lectures • 1 commentaires

iGFM-(Dakar) Le leader du parti Pastef, Ousmane Sonko a encore tiré sur le président Macky Sall et son régime. Selon lui, le chef de l'Etat serait le principal responsable du désespoir des jeunes qui défient la mer pour des lendemains meilleurs.

"On ne peut pas gouverner dans le mensonge et la tromperie. Les Sénégalais vivent aujourd’hui les réalités de la mauvaise gouvernance de Macky Sall. Il avait promis en 2012, une fois élu, de créer 100 à 150 000 emplois chaque année. Ce qui fait 500 à 750 000 emplois au bout de 5 ans. Et je pense que si ces 750 000 emplois avaient été créés, les jeunes n’allaient pas prendre des pirogues pour partir en Europe », a fait savoir Ousmane Sonko, dans une vidéo postée sur sa chaine Jotna TV.

A en croire le leader de Pastef, le chef de l’Etat ne fait que vendre du vent. « Alors qu’il n’a pas tenu sa promesse de 2012, le chef de l’Etat dit vouloir créer 1 000 000 d’emplois. C’est encore une tromperie », a-t-il ajouté,