mercredi 12 mai 2021 • 329 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Le leader de Pastef, Ousmane Sonko, a été reçu par le Khalif Général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Sonko était accompagné de plusieurs cadres de son parti et ils ont reçu les prières du guide religieux.

« Le sage de Darou Minam m'a gratifié de ses sages conseils et recommandations... »

J'ai eu l'insigne honneur d'être reçu, en cette fin du mois béni de ramadan, par Serigne Mountakha Mbacké, Khalif Général des mourides, dans sa résidence de Touba.

Nous avons eu un long entretien au cours duquel, au-delà des échanges sur la situation nationale, le sage de Darou Minam m'a gratifié de ses sages conseils et recommandations, que j'ai accueilli avec humilité et joie. J'ai ensuite rendu une visite de courtoisie à Serigne Moussa Nawel qui, depuis notre première rencontre il y'a cinq ans, m'a toujours témoigné son affection, sa compassion et son estime.

Puisse le Seigneur agréer toutes nos prières pour le Sénégal et l'Afrique", a écrit Ousmane Sonko sur sa page Facebook.