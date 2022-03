vendredi 11 mars 2022 • 189 lectures • 0 commentaires

Le leader du pastef est revenu sur le débat de la monnaie locale. Il déclare face à la presse qu’il ne compte pas abandonner cette idée et indexe des ''missionnaires'' qui veulent semer le doute dans la tête des sénégalais.

« La monnaie complémentaire n’est pas prioritaire dans notre programme mais c’est juste un bonus. En France et dans d'autres pays, il y a plusieurs monnaies complémentaires. Et le but n’est pas de remplacer notre monnaie. C’est juste un instrument de paiement pour le commerce et autres activités dans les pays pauvres où la circulation monétaire est en reste et les personnes n’ont pas la capacité d'épargne’’ explique-t-il.



Ousmane Sonko compte organiser un séminaire international à Ziguinchor et faire appel à des sommités pour en discuter. Pour lui, ce ne sera pas une rencontre politique mais technique.