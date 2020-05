Oussouye: Pascal Ehemba dénonce le retard dans la distribution des vivres

iGFM-(Dakar) Très amer, le Haut conseil des collectivités territoriales Andou du département d’Oussouye Luis Pascal Ehemba a dénoncé ce jeudi, devant la presse, le retard qui a noté dans la distribution des vivres, à savoir l’aide alimentaire d’urgence destinée aux ménages vulnérables dans la capitale du Kassa en particulier et dans la région sud d’une manière générale, en cette période de lutte contre de covid-19.

L’élu local qui porte la voix de ses populations, après avoir magnifié l’acte posé par le Chef de l’Etat Macky Sall en direction des populations vulnérables, «l’aide du Président de la République a été une excellente idée. Elle a été saluée par tous les leaders politiques, les marabouts à savoir tous les Sénégalais. Les moyens mobilisés, malheureusement la distribution tarde sur toute l’étendue du territoire d’Oussouye », a indiqué Andou Lui Pascal Ehemba. A l’en croire toujours, «ceux qui sont chargés de ce programme ont échoué dans leur démarche car, les manières qui ont été utilisées dans le cadre de la distribution de ces vivres ont lourdes. A mon humble avis, on aurait dû adresser des bons alimentaires à nos populations. Si cela était fait, à l’heure actuelle, chaque ménage avait fini de recevoir ses denrées alimentaires et chaque boutiquier de la localité allait en bénéficier», a ajouté M. Ehemba. Vice-président du Conseil départemental d’Oussouye, «Je demande solennellement au Chef de l’Etat Macky Sall de mettre la pression sur le ministre Mansour Faye afin que cette distribution se fasse le plus rapidement dans nos contrés car, l’heure est grave et nos populations, en ce mois de Ramadan, ont besoin de cette aide. Il était de notre devoir de faire cette sortie devant la presse, parce que jours et nuits, nos populations nous interpellent sur la question », a conclu M. Ehemba

IGFM