iGFM (Dakar) Un mort, huit blessés graves: c'est le lourd bilan de l’accident survenu hier, mardi 11 mai 2021 sur la route de la station balnéaire de Cap-Skirring, à hauteur du village de Niambalang.

Une quadragénaire est décédée et huit personnes ont été blessées gravement dans un accident survenu hier à la sortie du village de Niambalang. Selon nos sources proches du drame, «le village de transport en commun, un minibus, avait pris départ à la gare routière de Ziguinchor pour se rendre à Cap-Skirring. A son bord, il y avait des passagers qui se rendaient dans la station touristique et ses environs pour célébrer l’Aïd-el-fitr auprès de leurs proches», renseignent-elles. «C’est à l’entrée du village de Niambalang que la roue du minibus a éclaté. Le chauffeur, pour une raison encore indéterminée, va perdre le contrôle de son véhicule qui va se retrouver dans la forêt avant de percuter des arbres. La dame âgée de plus de 40 ans a perdu la vie sur place. Son corps sans vie a été déposé à la morgue de l’hôpital d’Oussouye par les soldats du feu qui, aussitôt alertés, se sont dépêchés sur les lieux du drame.

Quant aux huit blessés graves, ils ont été également acheminés d'urgence dans cet hôpital du département d’Oussouye», ont ajouté nos sources.

L’accident qui est survenu aux environs de 19 heures, n’a cependant pas causé d’importants embarras de circulation. La gendarmerie a ouvert une enquête.

