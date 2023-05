vendredi 12 mai 2023 • 312 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) En garde à vue depuis dimanche dernier, Oustaz Assane Seck vient d'être placé en détention, renseigne son avocat sur sa page Facebook.

"Au 2e Cabinet Oustaz Assane Seck, inculpé des chefs des articles 80 et 95 du Code Pénal, vient d'être placé en détention en application de l'article 139 du Code de Procédure Pénale", a-t-il écrit.



Pour rappel, d'arpès Libératon qui avait donné l'information, Oustaz Assane Seck a été cueilli à Sébikhotane dimanche dernier en début d'après-midi par la Sûreté urbaine (Su) de Dakar. Acheminé au commissariat central, siège de la Su, il a été placé en garde à vue. D’après toujours le journal, il a été interpelé à cause des propos tenus dans une émission télévisée et largement relayés sur Tik-Tok, où le prêcheur mettait, entre autres, en garde, contre une éventuelle élection présidentielle sans Ousmane Sonko. « Soit Ousmane Sonko est candidat et il gagnera l'élection, soit il n'est pas candidat et le pays brûle».