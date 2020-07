Oustaz Taïb Socé : «Toute femme mariée qui continue d’aimer son ex est en train de tromper son mari»

IGFM – Le prêcheur Taïb Socé est formel. Toute femme mariée qui continue d’aimer son ex est en train de tromper son mari, dit-il.

«La femme ne peut pas aimer deux ou trois hommes à la fois. Elle ne peut aimer qu’un seul homme. La femme ne doit pas se marier à quelqu’un qu’elle n’aime pas. Quiconque le fait est une matérialiste. Et cela est source de beaucoup d’erreurs. Parce que cette femme peut être tentée de retrouver son ex secrètement. L’Islam bannit cette pratique. Ce que la religion musulmane recommande, c’est d’aimer avant tout celle ou celui qu’on veut épouser. Quand on épouse un homme qu’on n’aime pas, on peut à tout moment commettre un acte d’adultère avec celui qu’on aime. L’Islam est contre cela. Toute femme mariée qui continue d’aimer son ex est en train de tromper son mari. Cette pratique est un grand péché parce qu’elle déstabilise un mariage. C’est cela qui est pratiquement à la base de tous les problèmes de couples qu’on vit actuellement. C’est très grave.»

A.G SARR