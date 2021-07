vendredi 16 juillet 2021 • 224 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le franc-parler de Ouza Diallo est connu. Hier, le chanteur en a encore fait usage. Et c'est pour s'exprimer sur la gestion du régime en place.

Pas tendre du tout, Ouza s'est replongé dans le passé récent, pour exhumer les malheureux évènements de mars dernier. Le père de Adiouza déclare: «Au mois de février et mars ,la situation était fort déplorable parce que des enfants sont morts. Ces événements lui ont montré beaucoup de choses (Ndlr: à Macky Sall). Ils lui ont ouvert les yeux et lui ont montré la réalité devant lui, que dans ce pays il y a des problèmes», dit-il.



Puis, Ouza de s’exprimer sur l’attitude des membres du gouvernement. Et ce qu'il dénonce, c’est l’arrogance de nombre d’entre eux: «La plupart de ses ministres c'est des incapables. Arrogants beuri titeur. Il doit savoir qu’il doit changer quelque chose de ce côté».



Ouza, dont les propos sont rapportés par la Rfm, s’est aussi offusqué des agissements des nervis, souvent engagés par le parti au pouvoir. «C'est une terreur rouge que les nervis sont en train de semer à travers le pays. Ils violentent et les forces de l'ordre n’y peuvent rien. Il faut être lâche pour ne pas le dénoncer», regrette-t-il. Ouza s’exprimait en marge de la remise de financements aux membres de son mouvement citoyen et panafricaniste.