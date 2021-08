jeudi 5 août 2021 • 369 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) La ligue sénégalaise des droits de l’homme (LSDH) alerte. Des cliniques sont actuellement en rupture d’oxygène. Elles menacent de ne plus recevoir les malades du covid-19.

«La LSDH vient d’être alertée par certaines cliniques privées qui sont en rupture d’oxygène et qui menacent de ne plus recevoir de malades. Selon elles, elles refusent d’être des mouroirs car sans oxygène les malades atteints du covid-19 n’ont aucune chance de survie», signale-t-il.

Le Droit de l’hommiste indique que les sociétés de la place telles que "Sahel gaz" et "Air liquide" leur disent qu’elles sont réquisitionnées et ne peuvent plus, par conséquent, honorer leurs commandes.



Au même moment les mesures de gratuité de l’oxygène annoncées par l’Etat du Sénégal, ne sont pas encore effectives. "Elles sont aujourd'hui dans le désarroi le plus total face à la prolifération des décès du fait du manque d’oxygène", alerte-t-il.