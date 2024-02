mardi 27 février 2024 • 583 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Pablo Longoria, le président de l'Olympique de Marseille, s'est exprimé auprès de Canal+ Afrique au sujet de la CAN, compétition la plus prestigieuse continent africain qui s'est achevé il y a deux semaines à Abidjan, avec la victoire de la Côte d'Ivoire face au Nigeria (2-1).

"Il faut penser que la CAN n'est pas le problème. La CAN, on doit la respecter. C'est surtout à nous, dirigeants du football français, de trouver une solution avec les championnats", a-t-il lancé.



"Souhaiter qu’une équipe soit éliminée, c’est que chose qui me dérange. C’est vrai que tu es obligé de défendre tes intérêts, mais le respect de la compétition et de joueurs c’est que chose à avoir en considération", a soutenu le président marseillais impacté par la CAN, avec pas moins de 7 joueurs concernés.

