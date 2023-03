samedi 18 mars 2023 • 114 lectures • 0 commentaires

Le ministre des Transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires a donné des instructions pour le paiement des cinq mois d’arriérées d'indemnité de sécurité aérienne (ISA) des travailleurs de l'Asecna. C’est ce qu’a déclaré Abdoulaye Dièye, Directeur Général de l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD.Sa), à l’ouverture de l’atelier d’échanges avec les syndicats de la plateforme aéroportuaire qui se tient à Saly Portudal du 17 au 19 mars 2023.

« Nous avons réussi à trouver des débuts de solutions pour un paiement intégral de ces arriérées. Le secteur aérien est très sensible et le président de la Macky Sall veut en faire un hub Régional. C’est pourquoi nous sommes venus partager nos projets avec les syndicalistes qui sont nos partenaires avec qui nous devons partager tout ce que nous faisons », a souligné le Dg

Le directeur de cabinet du ministre des transports aériens et du Développement des Infrastructures aéroportuaires. Malick Sonko qui a présidé la cérémonie d’ouverture a indiqué que le secteur est en pleine expansion, avec de nombreux projets entamés dans divers segments. Toutefois, il a fait remarquer que pour relever tous ces défis, la stabilité du secteur est une priorité. C’est pour cette raison qu’il s’est félicité de l’implication des travailleurs.