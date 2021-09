mercredi 8 septembre 2021 • 159 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Dans un communiqué, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a annoncé le paiement de primes à l'équipe nationale locale et un soutien financier aux clubs engagés en Coupes d'Afrique.

Primes allouées aux membres de l’équipe nationale locale suite a la place de finaliste acquise lors du « 2021 COSAFA CUP senior Men’s Tournament » tenu du 07 au 18 juillet 2021 à Port-Elisabeth en Afrique du SUD :

Soutien financier de la FSF aux deux (2) représentants du Sénégal aux compétitions interclubs africains 2021/2022 :

En perspective de leur participation aux prochaines compétitions interclubs africains (Ligue des Champions et Coupe de la Confédération) 2021/2022 de la CAF qui démarrent à partir des 11 et 12.09.2021, la Fédération Sénégalaise de Football a décidé d’octroyer un soutien financier d’un montant global de trente-millions (30.000.000) de francs CFA aux deux (2) représentants du Sénégal.

C’est ainsi que les équipes de Teungueth FC et de Diambars FC ont reçu chacune une enveloppe de quinze-millions (15.000.000) de francs CFA.

Avec FSF.SN