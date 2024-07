mardi 25 juin 2024 • 2702 lectures • 2 commentaires

Actualité 1 semaine Taille

iGFM - (Dakar) L’avertissement lancé par l’Etat du Sénégal hier lundi, semble avoir fait reculer les meuniers. En effet, ces derniers, qui avaient décidé de suspendre leurs activités de production de farines, ont décidé de rallumer leurs machines ce mardi.

La suspension des activités des meuniers n’aura finalement pas duré longtemps. En effet, selon Pape Abdoulaye Djigal des Grands moulins de Dakar et responsable de la communication du Syndicat des industriels du Sénégal, ils ont décidé de reprendre la production. Ce, suite à la sortie du ministre de l'Industrie et du Commerce hier.



«L’Amis a pris connaissance de l’arrêté ministériel qui a été rendu officiel hier. Et naturellement, elle a bien pris note de la déclaration du ministre de l’industrie et du Commerce. Et à la suite de ces informations, le syndicat professionnel des industries du Sénégal, sur l’impulsion du Cnp, a réuni l’association des meuniers industriels du Sénégal, qui ont décidé de reprendre l’activité aujourd’hui. Donc on est dans une situation où les meuniers, de manière responsable, ont repris l’activité, ou plutôt sont en train de reprendre leur activité», a-t-il indiqué sur les ondes de la Rfm.