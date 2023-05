mercredi 17 mai 2023 • 584 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Depuis quelques semaines, la tension qui sévit dans l’espace politique, s’est transformée en de violentes manifestations, notamment à Ziguinchor. Ce mercredi, le chef de l’Etat a reçu le porte-parole du Khalife général des mourides qui était porteur d’un message.

Serigne Bass Abdou Khadre a été reçu en audience ce mercredi, par le président Macky Sall. Une audience qui s’est tenue dans un contexte de manifestations qui ont couté la vie à plusieurs personnes ces dernières semaines.



«Le porte-parole du khalife général des mourides Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké est venu remettre ce mardi, au chef de l’État Macky Sall le dernier sermon prononcé par le khalife cheikh Mouhamadou Mountakha Bachir Mbacké à l’occasion de la célébration de la fête de l’Aïd el-Fitr», resneigne la présidence de la République.



Un sermon «d’actualité», selon la même source, «empreint de sagesse et d'enseignements, qui invite les sénégalais à promouvoir la paix, la solidarité et la tolérance.»



Dans son message du 22 avril dernier, tenu à la grande mosquée de Touba, le khalife général des mourides appelait à la paix, au retour aux fondamentaux de notre religion et à la concorde. Il a invité ses concitoyens à s’éloigner de comportements contraires aux valeurs islamiques, à renforcer l’amour entre les ethnies, et à se souhaiter mutuellement le bien.



