Le promoteur de lutte Palla Mbengue et son épouse, la styliste Thiané Diagne de la maison de couture «Jour-J», ont soldé leurs comptes hier devant le juge du tribunal d'instance de Dakar statuant en matière correctionnelle. Palla Mbengue reproche à Thiané Diagne des faits de bigamie et d’adultère.

D'après l’époux, Thiané Diagne s'est mariée avec un certain Omar Diouf, établi en France après avoir abandonné le domicile conjugal. Et que par ailleurs, à la date du 7 août 2019, le voyagiste avait reçu un message dans lequel un individu du nom d’Omar Diouf lui révélait que Thiané était son épouse » relate Sources A dans sa parution du jour.



Toujours, selon lui, l'homme lui confiait que leur union a été scellée par un certain Cheikh Sarr. Chose que ce dernier a confirmé. Palla Mbengue a déclaré que son ex-épouse a obtenu un jugement de divorce par défaut le 2 décembre 2020. Et donc, pour lui, ledit jugement est frappé d’opposition puisque Thiané Diagne s’est fait établir un jugement de mariage et un certificat de mariage en son absence. Il lui réclame la somme de 50 millions en guise de dommage et intérêts.



La prévenue a nié les faits devant la barre et a dit avoir quitté le domicile conjugal avant de demander à Palla Mbengue le divorce le 2 août 2019. Aussi, elle a fait savoir au juge que Cheikh Sarr était son maître coranique. Pour ce qui est de Omar Diouf, elle soutient ne s'être jamais mariée avec lui, et révéle que ce dernier est décédé il y a de cela 7 mois.



L'homme d'affaire a souligné à l'audience que Thiané Diagne est toujours son épouse. Le Parquet général ayant requis l'application de la loi pénale dans cette affaire, Me Demba Ciré Bathily de la défense a souhaité la relaxe pure et simple de la couturière Thiané Diagne. Le délibéré est attendu le 25 janvier prochain.