vendredi 18 novembre 2022

Le 10 novembre dernier, l’information sur le forfait de Sadio Mané avait été diffusée par «L’Équipe». Ce jour-là, le président de la Fédération sénégalaise de football, dans l’édition spéciale de la Rfm, évoquait déjà comment l’équipe doit se comporter sans Sadio Mané. Voici ce qu’il en avait dit.

«Sadio est une indenté remarquable de l’équipe. Mais, je pense qu’une équipe a su naître autour de Sadio Mané comme jouer vedette. Et s’il est absent ça nous permettra, quelques parts, de nous remettre en cause collectivement. Un joueur comme Sadio Mané est irremplaçable dans un groupe, on sait comment il pèse sur nos résultats, mais d’un autre côté, Ça peut être une source de motivation.



Et aussi, pendant très longtemps, nous avons eu à côté d’un joueur vedette, un collectif qui a su se développer, de temps à autres on a su jouer sans lui. Il s’agira de pallier à son absence, par compensation, mais pas par remplacement. Aucun joueur aujourd’hui ne peut remplacer Sadio mais collectivement je pense que l’équipe va compenser, ne serait-ce qu’en hommage à lui, faire les résultats qu’on aurait attendus si Sadio était là.»