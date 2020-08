Pandémie de coronavirus : Les enfants de 12 ans et plus doivent porter des masques – OMS

iGFM – (Dakar) – L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié des directives indiquant que les enfants de plus de 12 ans devraient porter un masque, conformément aux pratiques recommandées pour les adultes dans leur pays ou leur région.

Elle admet que l’on sait peu de choses sur la manière dont les enfants transmettent le virus, mais elle cite des preuves selon lesquelles les adolescents peuvent infecter les autres de la même manière que les adultes.

Les enfants âgés de cinq ans et moins ne devraient normalement pas porter de masque, a déclaré l’OMS.

Plus de 800 000 personnes sont mortes du coronavirus dans le monde.

Au moins 23 millions de cas d’infection ont été enregistrés, selon l’université Johns Hopkins, la plupart d’entre eux aux États-Unis, au Brésil et en Inde.

Toutefois, le nombre réel de personnes ayant contracté le virus serait bien plus élevé, en raison de l’insuffisance des tests et des cas asymptomatiques.

Les chiffres ont de nouveau augmenté dans des pays aussi divers que la Corée du Sud, les États de l’UE et le Liban.

Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré qu’il espère que la pandémie sera terminée dans deux ans, mais un conseiller scientifique de haut niveau au Royaume-Uni a averti que le Covid-19 pourrait ne jamais être éradiqué, les gens devant être vaccinés régulièrement.

Quelles sont les recommandations de l’OMS concernant les enfants et les masques ?

Les conseils publiés sur le site web de l’OMS concernent trois groupes d’âge :

Les enfants de 12 ans et plus doivent porter un masque dans les mêmes conditions que les adultes, notamment lorsqu’ils ne peuvent pas garantir une distance d’au moins un mètre par rapport aux autres et que la transmission est répandue dans la région

Pour les enfants âgés de six à onze ans, l’OMS conseille de tenir compte de l’étendue de la transmission du virus et de l’interaction éventuelle de l’enfant avec des personnes à haut risque comme les personnes âgées. Elle souligne également la nécessité d’une supervision par un adulte pour aider les enfants à utiliser, mettre et enlever les masques en toute sécurité

Les enfants âgés de cinq ans et moins ne doivent pas, dans des circonstances normales, porter de masqu

Pour les enseignants, l’OMS indique : « Dans les zones où la transmission est répandue, tous les adultes de moins de 60 ans et qui sont en bonne santé générale devraient porter des masques en tissu lorsqu’ils ne peuvent pas garantir une distance d’au moins un mètre par rapport aux autres.

« Cela est particulièrement important pour les adultes qui travaillent avec des enfants et qui peuvent avoir des contacts étroits avec les enfants et entre eux ».

Les adultes âgés de 60 ans ou plus, ou ceux qui ont des problèmes de santé sous-jacents, devraient porter des masques médicaux, recommande l’OMS.

Les directives de l’OMS ne précisent pas si un enfant de plus de 12 ans doit porter un masque à l’école.

La France a récemment rendu le port du masque obligatoire pour tous les enfants de plus de 11 ans, et un certain nombre d’écoles au Royaume-Uni prennent l’initiative d’exiger que les élèves le portent, même s’il ne s’agit pas d’une directive officielle du gouvernement.

Le lycée James Gillespie d’Édimbourg est l’une de ces écoles, qui a pris la décision d’exiger que les élèves « portent un couvre-visage à l’intérieur lorsqu’ils se déplacent d’une classe à l’autre » après avoir recueilli les réactions des élèves, du personnel et des parents. Nicola Sturgeon, le premier ministre écossais, a averti que les élèves du secondaire pourraient être obligés de porter des masques de protection dans un « avenir proche ».

Auteur : Bbc